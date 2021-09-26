В ночь с 25 на 26 сентября в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся турнир UFC 266. В главном бою встречались 32-летний действующий чемпион UFC в полулегком весе австралиец Александр Волкановски (23-1) и 30-летний австралиец Брайан Ортега (15-2).

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В середине третьего раунда Ортега мог досрочно выиграть поединок, накинув гильотину на соперника, из которой тот сумел с трудом выбраться. Чуть позже Ортега вновь был близок к досрочной победе после применения треугольника, но снова не сумел дожать. В том же раунде Волкановски ответил серией ярких ударов, после чего Ортега был вынужден вызвать врача для экспресс-тестирования. Заключительные раунды прошли при подавляющем преимуществе действующего Волкановски, что принесло ему победу единогласным решением судей (49-46, 50-46, 50-44). Таким образом, он защитил пояс.

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Александр Волкановски Фото: Getty Images

В соглавном поединке турнира UFC 266 встретились 33-летняя киргизская чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко (22-3) и американка Лорен Мёрфи (15-5). Бой завершился победой Валентины нокаутом на четвертой минуте четвертого раунда – это ее шестая успешная защита.

Российский боец Шамиль Абдурахимов проиграл техническим нокаутом Крису Докосу из США. Решающий удар получился весьма зрелищным.

Мераб Двалишвили продлил серию побед, финишировав во втором раунде Марлона Мораеса из Бразилии.

Все результаты UFC 266:

Джонатан Пирс (США, 11-4) – Омар Феррера (Венесуэла, 11-2), удушающий прием (2-й раунд, 3:31);

Мэтью Семелсбергер (США, 9-3) – Мартин Сано (США, 4-3), нокаут (1-й раунд, 00:15);

Ник Максимов (США, 7-0) – Коди Брандейдж (США, 6-2), единогласное решение судей;

Джэлин Тернер (США, 11-5) – Урош Медич (США, 7-1), удушающий прием (1-й раунд, 4:01);

Тайла Сантос (Бразилия, 18-1) – Роксанн Модаффери (США, 25-19), единогласное решение судей;

Крис Докос (США, 12-3) – Шамиль Абдурахимов (Россия, 20-6), технический нокаут (2-й раунд, 1:23);

Дэн Хукер (Новая Зеландия, 20-6) – Насрат Хакпараст (Германия, 13-6), единогласное решение судей;

Мераб Двалишвили (Грузия, 14-4) – Марлон Мораес (Бразилия, 23-9-1), технический нокаут (2-й раунд, 4:25);

Джессика Андраде (Бразилия, 22-9) – Синтия Калвилья (США, 9-3), технический нокаут (1-й раунд, 4:51);

Кертис Блейдс (США, 15-3-1) – Жаирзиньо Розенстрайка (Суринам, 12-3), единогласное решение судей;

Робби Лоулер (США, 29-15) – Ник Диаз (США, 26-10), технический нокаут (3-й раунд, 0:44).

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