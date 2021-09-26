Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала высказывание Хабиба Нурмагомедова в адрес ринг-герлз. Спортсмен ранее заявил, что ринг-герлз – самые ненужные люди в единоборствах.

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«Красивые женщины – украшение любого мероприятия. Хочу, чтобы люди это знали. Ни у кого нет права называть их бесполезными. Они на том месте, на котором должны быть. Они здесь с самого начала. Когда вы приезжаете на любое мероприятие, вы видите красивых женщин. Вы наслаждаетесь этим, это же красиво, правильно? Такие женщины украшают все», – цитирует Валентину Шевченко MMAJunkie.

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26 сентября Шевченко в шестой раз защитила чемпионский титул.

Она нокаутировала Лорен Мёрфи в четвертом раунде.

Смешанные боевые искусства Реванш Яна и Стерлинга отменяется – американец снялся с UFC 267 21 ЧАС НАЗАД