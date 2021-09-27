Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев остался без соперника перед турниром UFC 267. Бразилец Рафаэль дос Аньос снялся с поединка из-за травмы.

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«Не верю, что ты опять травмирован», – написал Махачев в твиттере.

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«Ты правда думаешь, что я стану симулировать? Я восстанавливаюсь после жуткой травмы. В отличие от вас у меня есть семья, которая зависит от меня, и у меня нет другого мужчины, оплачивающего мои счета», – заявил Дос Аньос.

Менеджер Махачева Али Абдель-Азиз назвал вероятных соперников, которые могут заменить бразильца. По словам журналиста MMA Junkie Джона Моргана , Абдель-Азиз сказал ему, что только два варианта сейчас реалистичны – Дэн Хукер и Тони Фергюсон.

Бой Махачева и Дос Аньоса сорвался третий раз.

На UFC 267 также не состоится бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Американец снялся с поединка, Яну ищут нового соперника – вероятно, им станет Кори Сэндхаген.

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