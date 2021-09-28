Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг объяснил, почему отказался от поединка с российским бойцом Петром Яном.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Давайте наконец все проясним. Я не травмирован! Говорю это для моих настоящих болельщиков, семьи и друзей, которые задаются этим вопросом. Моя ситуация сложная: речь идет о шее! И сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо – ведь утром я просыпаюсь и не чувствую боли из-за проблем с нервами, которые беспокоили меня более десяти лет.

Смешанные боевые искусства Махачев лишился соперника на UFC 267. Новым может стать Фергюсон 18 ЧАСОВ НАЗАД

Как и всегда, мне нравится говорить правду и быть откровенным с фанатами, которым на самом деле наплевать на здоровье бойцов. Тренировки проходят хорошо, но мне с трудом даются даже два раунда спаррингов, поскольку усталость и спазмы все еще сохраняются. По словам хирурга, это связано с тем, что мои нервы еще не восстановились после длительной травмы и перенесенной операции. Я ничего не могу с этим поделать, остается только ждать полного восстановления, иначе я поставлю под угрозу результат операции и рискую получить еще более серьезную травму.

Изначально я хотел драться в декабре, но был вынужден отклониться от своего плана и принял бой раньше. К сожалению, мое тело с этим не согласилось. Я поросил Яна подождать с реваншем, чтобы я стал первым человеком в UFC, который надрал бы ему задницу. Все это время я играл в догонялки, пытаясь вернуться как можно раньше. К счастью, команда UFC понимает, насколько серьезными могут быть последствия после операции на позвоночнике. Мне дали мне дополнительное время, чтобы я привел тело в порядок, чтобы не было никаких оправданий, когда я буду драться снова», – написал Стерлинг в инстаграме.

7 марта Ян проиграл американцу Стерлингу в результате дисквалификации, утратив титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

В четвертом раунде российский боец нанес сопернику удар коленом в голову, что является запрещенным приемом.

Реванш Яна и Стерлинга был запланирован на 30 октября и должен был состояться на «Этихад Арене» в Абу-Даби в рамках ивента UFC 267.

Смешанные боевые искусства Шевченко жестко ответила на слова Хабиба о бесполезности ринг-герлз ВЧЕРА В 16:57