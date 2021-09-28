Тренер Конора Макгрегора и клуба SBG Джон Кавана проиграл спор чемпиону промоушна Brave в суперлегком весе и другу Хабиба Эльдару Эльдарову.

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Эльдаров и Кавана заключили пари перед поединком своих подопечных – Блейна О'Дрисколла и Мухаммада Мокаева. По его условиям тренер проигравшего бойца должен был надеть футболку с названием клуба соперника и выложить фото в инстаграме. Но Эльдаров предложил проигравшему надеть футболку с надписью «Я люблю Ирландию» или «Я люблю Дагестан».

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В итоге Мокаев победил О'Дрисколла удушающим приемом. «Во время интервью тренеров на турнире Brave FC состоялся спор, проигравший согласился надеть футболку. Как видите, Мухаммад Мокаев не подвел и ирландцам пришлось признаваться в любви Дагестану», – сообщил Эльдаров в инстаграме.

Эльдар Эльдаров – чемпион промоушна Brave в суперлегком весе и и ученик Абдулманапа Нурмагомедова.

Кавана известен как один из лучших тренеров ММА в мире. Он выиграл премию ММА «Тренер года» в 2016 году.

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