Действующий чемпион UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман возглавил рейтинг лучших бойцов промоушна вне зависимости от весовых категорий.
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На вершине рейтинга боец из Нигерии сменил бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса. На третье место поднялся чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски. В минувшие выходные австралийский боец защитил титул, победив Брайана Ортегу единогласным решением судей на UFC 267. Полностью рейтинг доступен здесь.
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  • 6 ноября Усман проведет реванш против Колби Ковингтона. Бой станет главным событием ивента UFC 268 в Нью-Йорке.
  • 24 сентября Джон был включен в Зал Славы UFC, а уже через несколько часов арестован по обвинению в домашнем насилии.
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