Экс-чемпион UFC в легчайшем весе российский боец Петр Ян проведет поединок за титул временного чемпиона против американца Кори Сэндхагена.
Сэндхаген согласился принять участие в бое, который пройдет 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267, об этом сообщил глава промоушна Дэйна Уайт.
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- Изначально Ян должен был провести бой-реванш с американцем Алджамэйном Стерлингом, но 25 сентября тот отказался от участия в турнире из-за проблем со здоровьем.
- 7 марта Ян проиграл американцу Стерлингу в результате дисквалификации, утратив титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде он нанес сопернику удар коленом в голову, что является запрещенным приемом.
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