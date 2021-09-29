Фрэнсис Суарес, мэр Майами, вручил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору ключи от города в присутствии его семьи.

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«Макгрегор с ключами от города Майами! Спасибо, мэр Суарес, за оказанную мне великую честь в присутствии моей семьи в качестве свидетелей. Я горжусь этим моментом в моей жизни. Спасибо! Ваше гостеприимство и забота о моей семье и команде запомнятся навсегда. Дай бог здоровья вам и этому великому городу! Пусть в нас всех живет дух Майами», – поблагодарил Конор в инстаграме.

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Конор Макгрегор больше не проведет боев в 2021 году.

По медицинским показаниями его отстранили до 2022-го после перелома ноги в поединке с Дастином Порье.

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