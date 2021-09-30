Для российского зрителя UFC 267 выглядел самым горячим событием года. Долгожданный реванш Яна, важная схватка преемника Хабиба и еще 10 топовых бойцов из России – даже возвращение Джона Джонса не перебило бы такой монструозный кард. Но все посыпалось, когда с титульного поединка снялся Алджамейн Стерлинг, а от боя с Махачевым отказался Рафаэль дос Аньос.

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Больше всего вопросов к оппоненту Яна. После дисквалификации русского бойца Стерлинг в слезах надел пояс и уверял, что не заслуживает такой победы, но уже через пару дней начал кампанию по отлыниваю от реванша. Тактика ямайца заключалась в давлении на жалость, обвинении Яна в незнании правил и внеплановых операциях. Алджо отказался от второго боя в мае или июне – заявил, что его голова еще не готова. Зато починил шею, хотя она от удара Яна никак не пострадала. Хронические проблемы с шейными позвонками терпели отлагательств, зато после операции боец выбыл на пять месяцев и снова отложил второй декласс от Петра.

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Алджамейн Стерлинг и Петр Ян Фото: Getty Images

С воротником Шанца на шее Алджамейн обещал восстановиться и тут же выскочить в октагон на защиту титула – к тому моменту ямаец уже поверил, что носит пояс по праву. Ян дважды успешно сыграл в Вангу и предсказал, что соперник сольется. В апреле Петр процитировал в твиттере одну из клятв Стерлинга вернуться к осени. «Запомните мои слова, этот клоун не будет драться в октябре», – писал Ян.

В начале сентября, после того, как поединок анонсировали официально, Алджо сообщил, что повредил нерв в руке и сомневается в готовности к схватке. «Эта сучка снимется с боя», – предсказал Петр. Когда ямаец действительно отказался драться, Ян напомнил о прошлых твитах и коротко резюмировал: «Я же говорил».

25 сентября самый авторитетный ММА-журналист Ариэль Хельвани сообщил, что у Стерлинга по-прежнему проблемы с шеей. В тот же день Алджо работал на лапах с Мерабом Двалишвили на UFC 266 и выглядел абсолютно здоровым. Вероятно, Стерлинг и сам увидел несостыковку, и потому дал более подробные показания.

«Давайте проясним ситуацию. Речь про мою шею. Самое лучшее, что я когда-либо чувствовал, – просыпаться утром без боли, с которой я жил последние 10 лет. Я работал изо всех сил в этом тренировочном лагере, но быстрая усталость и спазмы сохраняются. По словам моего хирурга, это связано с тем, что нервы все еще восстанавливаются после только что перенесенной травмы. В этой ситуации я не хочу рисковать здоровьем, операцией и риском получить еще большее повреждение.

Я изначально хотел драться в декабре, но был вынужден следовать плану и принять бой раньше. К сожалению, мое тело с этим не согласилось. Я попросил отсрочки, чтобы Петр Ян подождал, и я стал первым, кто надерет ему зад в UFC. Все это время я играл в догонялки, пытаясь вернуться раньше, чем было возможно. К счастью, UFC понимает, что произошло, насколько серьезной может быть операция на позвоночнике, и дают мне дополнительное время, чтобы я полностью восстановился», – написал боец в инстаграме.

Несмотря на убедительную речь Стерлинга, похоже, UFC больше не ведется на сказки. Терять титульник на одном из крупнейших событий года не хочется, и потому Ян проведет бой за временный пояс. Соперник нашелся быстро – с Петром встретится Кори Сэндхаген. Американец – спорный и при этом опасный кандидат, но из первой десятки других вариантов для Яна нет.

Сэндхаген проиграл два из четырех последних поединков. В июле 2021-го он уступил раздельным решением Ти Джею Диллашоу, а в июне 2020-го бойца по прозвищу Сэндмен задушил Стерлинг. Оптимальной заменой Алджамейну стал бы как раз Ти Джей, но экс-чемпион восстанавливается после серьезной операции на колене.

Сэндхаген – базовый кикбоксер, многократный чемпион WKA. В детстве Кори занимался баскетболом, но ушел в единоборства. Вероятно, дело в габаритах: он слишком мелкий для баскета – всего 180 см. Зато в легчайшем весе UFC Сэндмен – настоящий дядя Степа. В топ-15 дивизиона нет никого и близко сопоставимого по росту с Кори. На втором месте – Раулиан Пэйва, бразилец немного не дотягивает до 173 см.

Кори Сэндхаген Фото: Getty Images

Яну будет непросто с долговязым Кори. Благодаря разнице в 10 см американец сможет чаще доносить удары со средней дистанции и бить летящими коленями. В феврале 2021-го Сэндхаген уже вырубил таким приемом Фрэнки Эдгара на 28-й секунде боя. Слабая сторона нового соперника Яна – партер, что он продемонстрировал в поединке со Стерлингом. Драться с таким непредсказуемым файтером на коротком уведомлении – та еще авантюра.

Хитрый Алджо наверняка хорошо подумал, прежде чем снова сливаться с поединка. И смекнул, что у Сэндхагена больше шансов победить Яна. А при таком раскладе реваншировать придется уже другого парня. Не того, кому вчистую проигрывал во всех аспектах, а которого задушил в первом раунде.

Стерлинг не стесняется почти прямым текстом говорить, что благодаря Сэндхагену избежит боя с Петром: «Я продолжу восстанавливать тело и шею, а Сэндмен вынесет читера Яна в течение двух раундов. Эпический реванш состоится в декабре или в начале 2022 года. Пусть они поборются за второе место, а я позабочусь о том, чтобы мои нервные окончания полностью восстановились».

Самый жалкий чемпион в истории UFC уже все решил: его бой с Сэндхагеном состоится через месяц или два после поединка за временный титул. При этом сам Стерлинг тормозит целый дивизион уже семь месяцев, не получив серьезных повреждений в бою. Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Алджо всего на 60 дней – они давно прошли. Но нет сомнений – если победит Ян, Стерлинг придумает еще 10 причин отложить реванш.

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