Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Хасбиком. Блогер посетил зал, где тренируется Хабиб.
«С моим пацаном. Хасбик, я жду ответа», – написал Хабиб под снимком.
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«Я хочу этого боя!» – отметился в комментариях двойной экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Также комментарий под снимком написал нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн, который оставил эмодзи огня и пальцев, сложенных в знак «окей».
- 18-летний Хасбулла Магомедов стал известен благодаря видео на ютьюб, где он и певец Абдурозик проводили пресс-конференции и обещали провести поединок по правилам ММА.
- Вес Хасбика и Абдурозика не превышает 20 кг, рост – около 100 см.
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