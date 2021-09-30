Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко считает, что обладательница поясов в легчайшем и полулегком дивизионах Аманда Нуньес не хочет с ней драться.

«Думаю, что Аманда слишком сильно не хочет, чтобы наш третий бой состоялся. Она чувствует, что ей подарили победу в нашем втором поединке. Аманда знает, что ее победила маленькая девочка из более низкой весовой категории. Это давит на нее. Вот почему она постоянно вспоминает, что победила меня дважды. Но это как бы маскирует то, что она чувствует на самом деле.

Третий бой с Нуньес – это моя цель. Я знаю, что когда мы встретимся снова, я буду готова на все. С момента нашего последнего боя прошло много времени, и мы изменились. Я стала другим бойцом, как и она. В моем сознании нет сомнений. Я намерена идти только вперед, меня не интересуют последствия. Если нужно, я готова умереть», – приводит слова Шевченко BJ Penn

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Валентина Шевченко два раза проиграла Аманде Нуньес: в 2016-м представительница Кыргызстана уступила единогласным решением судей, а в 2017-м – раздельным.

Последний бой Валентина провела на турнире UFC 266 и победила Лорен Мёрфи техническим нокаутом в четвертом раунде.

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