Грузинская девушка-боец UFC Лиана Джоджуа рассказала о причинах срыва поединка с американкой Кортни Кейси на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Бой должен был состояться 22 августа.

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«Я встретила Уайта в ресторане в Абу-Даби, сказала: «Дэйна, что за дела? Где моя рабочая виза в Америку?» Он говорит: «Все-все! Мы займемся этим». В итоге, кстати, ни фига этой визой не занялись. Занялись только тогда, когда мне уже назначили поединок с Кортни Кейси. И если бы этой визой занялись раньше, не было бы отмены и переноса моего боя», – сказала Лиана Джоджуа в интервью Анару Ибрагимову.

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25-летняя Лиана провела 12 боев в смешанных единоборствах: у нее 8 побед и 4 поражения.

Джоджуа провела последний бой в октябре 2020-го и уступила Миранде Мэверик на ивенте UFC, где хедлайнерами выступили Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтджи.

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