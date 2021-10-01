Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев узнал соперника на турнире UFC 267. Предыдущий оппонент, Рафаэль дос Саньос, снялся из-за травмы.

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По информации ESPN, 30 октября в Абу-Даби Махачев подерется с новозеландцем Дэном Хукером, который идет на шестом месте в рейтинге легковесов.

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Махачев – пятый номер рейтинга. Последний поединок он провел в июле с Тиаго Мойзесом и выиграл удушением в четвертом раунде.

Хукер дрался 25 сентября на турнире UFC 266 и победил Насрата Хакпараста единогласным решением судей.

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