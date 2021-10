Из интервью с Лианой Джоджуа вы узнаете:

как относятся к ней в Чечне и США;

что она думает об абортах;

почему избила взрослого мужчину в Москве;

как мама Лианы предложила ей похудеть на карантине;

в чем испытывает сексизм;

как Дэйна Уайт довел ее до слез.

Чем отличаются США, Россия и Чечня

– С кем и когда у тебя следующий бой?

– Соперница – Кортни Кейси. Мой бой с ней должен был пройти в конце августа. Но по визовым причинам не смогли сделать собеседование раньше боя, и его пришлось перенести. Сейчас, когда сделала визу, будем назначать следующую дату. Но когда точно будет бой, неизвестно.

– Что ты делала в Молдове так долго?

– У меня было собеседование на визу. Мне ее одобрили. И одно из условий собеседования в Молдове – в карантинных мерах нужно было приехать сюда за две недели.

– А почему не через Грузию?

– Моя первая американская виза сделана через Грузию. Когда мы уже начали делать вторую, на собеседование в Грузии до боя не было записей. Мы пытались через Казахстан, Украину и наткнулись на Молдову. Нигде ничего не вышло сделать до боя. Мы решили оставить эту запись. Она была сделана, когда у меня должен был пройти тот бой в конце августа.

– А ты гражданка какой страны?

– Я такие вещи не уточняю.

– То, что ты представляешь «Ахмат», не мешает в получении визы?

– У меня и Дианы Авсараговой не было проблем. На бойцов никакие санкции не распространялись. Знаю, что санкции были на футбольную команду, политических личностей, но у спортсменов бойцовского клуба «Ахмат» никаких проблем не было.

– Тебя и Диану породнило, что вы обе спортсменки?

– Да, мы познакомились на фоне того, что мы спортсменки. Познакомились в зале.

То, что люди могут надевать в Москве, здесь не смогут: слишком короткое, слишком глубокое декольте

– Диана рассказывала,что в Чечне на тренировках мужчины смотрели на девушек с удивлением.

– Скорее, молодые смотрели с удивлением. Взрослые нормально относятся. Со временем я бы не сказала, что они удивляются. Они привыкли. Когда мы уезжали и приезжали, спрашивали у нас, где мы пропадали. Без нас в зале скучно. Все привыкли. Мы в хороших дружеских отношениях. В Чечне мне комфортно.

– Как ты там одеваешься?

– Я хожу в обычной одежде. Я не наблюдала, чтобы здесь ходили очень открыто. Какая одежда? Рваные джинсы, платья – все в рамках приличия. Может, у меня не такое платье, конечно, за которое бы мне что-то сказали. То, что люди могут надевать в Москве, здесь не смогут: слишком короткое, слишком глубокое декольте. Даже если ничего не скажут, то взгляды скажут многое. Никогда не сталкивалась с таким.

– Почему ты не поехала с Дианой на ее последний бой?

– Я не смогла поехать, потому тогда мы готовили для меня визу. У меня был назначен бой, и я не могла выехать, пока ее не сделаю.

– Ты узнаваема в Штатах?

– Меня узнают там, но не так часто как, естественно, на родине и в России. В Америке не подходят так часто фотографироваться, как подойдут в России. Но именно там меня просили делать фан-встречи. Это у них частое мероприятие, они любят такое. Подготавливают фотки, чтобы ты расписался на память. Они этим увлечены и более организованы, чем в наших странах.

Один парень принес гели для душа. Он хотел что-то подарить и подарил вот это. Достаточно забавно, но очень мило

– Инициатива о встречах исходит от кого?

– Мне очень много людей из Штатов писали: «Блин, очень хотим увидеться с тобой, сделай фан-встречу. Я тогда написала: «Очень много желающих. Не знаю, как это организовать, куда мы придем и все подойдут. Если есть люди, которые могут это организовать, можете связаться со мной». Была одна организация, которая занялась этим.

– Это американцы?

– Да.

– Ты тогда удивилась?

– Не совсем. Когда я начала выступать в UFC, смотрела статистику своего инстаграма. США после России шли на втором месте по подписчикам. Сколько было людей на фан-встрече? Тысячи людей не было. Пришла пара десятков человек. Некоторые приносили подарки. Один парень принес гели для душа. Он хотел что-то подарить и подарил вот это. Просто приятно за внимание. Помимо меня, были еще девочки с UFC, и он нам всем подарил эти гели. Достаточно забавно, но очень мило. Помню: в аэропорту узнали меня. Человек подарил мне найковскую сумку и шоколадки. Их столько было!

– Америка – свободная страна?

– В моем понимании да.

– Как ты относишься к тому, что в Техасе девушкам запретили делать аборт после шести недель беременности?

– Если девушку изнасиловали и она оказалась беременна, как ты можешь ей запретить сделать аборт? С точки зрения религии – да, запрещено. Но все же выбор о рождении человеческой жизни должен стоять перед человеком. Возможно, было бы меньше детей в детдомах. Этот выбор должен быть свободным.

– Как ты относишься к усыновлению детей?

– Положительно, как я могу к этому относиться? Каждый ребенок заслуживает, чтобы у него было детство. Почему людей, которые хотят помочь ребенку или не могут иметь своих детей, лишают возможности усыновить, чтобы они осчастливили себя и ребенка? Я всегда к этому буду положительно относиться. Есть такая фраза: «Чужих детей не бывает». Если у меня была такая возможность, я бы тоже это сделала.

Драка с 50-летним обидчиком, подлость на таможне

– Был случай, когда тебя долго держали на таможне в Египте.

– Когда прилетела в Каир, у меня забрали паспорт. Пересадка была 12 часов. Столько времени твой паспорт никто не держит у себя. В Каире мой паспорт мне не отдавали. Спустя полчаса-час я спросила, где он и почему его так долго не отдают. Мне говорят: «Когда у тебя будет вылет, тогда мы его и отдадим». Там настолько были плохие условия… Там был какой-то коридор: в нем были скамейки. 12 часов на них сидеть? Не прилечь, ничего. Не было кафе. У меня шок. Я начала требовать паспорт назад. В ходе разговора представитель египетской власти сильно разозлился. Но я его не понимала.

Скандала не устраивала, но было видно мое недовольство. В итоге они позвали российского представителя. Уже в их разговоре я услышала такую фразу у него английском языке: «Ты сумасшедший?! Ты зачем хочешь это сделать?» Россиянин говорит мне: «Я не знаю почему, но он всеми путями пытается тебе все испортить. Говорит, что у тебя нет каких-то бумаг с тестом на коронавирус».

Я показала все тесты на коронавирус, и они отдали мне паспорт и паспорта моих секундантов. Потом российский представитель еще сказал: «Это Египет. У них тут свои законы. Нужно быть аккуратнее. Если они захотят, могут найти причину и отправить тебя обратно».

– Они узнали, что ты боец UFC?

– Нет.

– Ты по характеру скандалистка?

– Я очень вспыльчивый и эмоциональный человек. Но в связи с возрастом я многое стала сдерживать. Например, скандалить там, где особого смысла не имеет.

– Когда ты взорвалась, но была не права?

– Некоторые рукоприкладства, которые были вне ринга. Даже если человек этого заслуживал, нужно было быть выше. Но некоторые ситуации настолько могли меня вывести …

– Рукоприкладства в чей адрес?

– До спорта я очень много хулиганила, дралась в школе, во дворе. Дети – одним словом. Девчонки друг друга провоцировали, сплетничали, что-то говорили друг про друга. На этом фоне мы назначали стрелки. Таких ситуаций было полно. С одной стороны, это детство, без этого никак. Но когда выходишь в осознанный возраст, думаешь: «Зачем тебе это нужно было?» Но в тот же момент я думаю, что рукоприкладство бывает необходимым как самозащита. В этих моментах я не жалею.

– Когда в последний раз дралась в целях самозащиты?

– Это было, когда я уже занималась. И слава Богу! Я знала уже приемы, какие-то удары, физически была подготовлена.

– Это было на улице?

– Как-то раз я ехала в автобусе в Москве на тренировку. Были свободны четыре места. Я села на одно, а на второе поставила тренировочную сумку. Но передо мной было еще два свободных. Зашел взрослый мужчина лет 50-55. Был одет нормально, видно, что едет с работы, кожаная сумка, в костюме. В очень грубой форме мне говорит: «Убери сумку». Говорю ему: «Вам места мало?» Он скидывает сумку и начинает меня словесно оскорблять: «Сука!» и так далее.

У меня шок, потому что никогда не было конфликтов со взрослыми людьми. Мне было 19-20 лет, я уже занималась тайским боксом. Моя защитная реакция на это? Я начала плакать, взяла сумку, ждала свою остановку. Он увидел, что я не в себе. И уже на конечной остановке он тоже вышел со мной.

Как только мы вышли из двери, он меня позвал: «Слышь, ты, черножопая, еще раз я тебя тут увижу…». После этой фразы меня переклинило, я бросила сумку и начала его бить. Зашла с двойки, он пытался отмахиваться, меня тоже ударить. Я начала нырять, заходить обратно с двойкой. Прямо лучше, чем в боях. Была смешная ситуация, сидели бабули: «Мужчина! Как вам не стыдно?!» Я его разносила, выходила, заходила, четко попадала по нему. И бабули в шоке: «Девушка, вы-то куда?!»

– Что в итоге-то?

– Мужик был явно не подготовлен. Он не спортсмен, а офисный работник. Начал убегать. Я бежала за ним. Но моя сумка осталась на остановке. Думаю: «Ладно, черт с ним». Пошла обратно, забрала сумку.

– Твои родители знают эту историю?

– Да, конечно.

– Как отреагировали?

– С большой гордостью, особенно отец. Он изначально был против, когда я начала заниматься этим спортом. Некоторые друзья говорили ему, что девочкам в наше время нужно уметь себя защищать, в этом нет ничего плохого. После долгих уговоров он разрешил мне пойти на тайский.

Ставки на свои победы, сексизм в ММА

– Во время карантина ты застряла в Турции. Чем занималась?

– Когда в Турции все это началось, был жесткий карантин. Нельзя было даже выходить из дома. Комендантский час. Все залы закрыты. Тренироваться в квартире – самая ужасная вещь. Мало места, нет ничего, чтобы тренироваться.

Сидела, ела, смотрела сериалы, думала, что конец света. В шутку говорю. Вообще ничего не планировала. В один прекрасный день мне мама говорит: «Лиан, ты так потолстела! Не хочешь пойти побегать по лестнице вверх-вниз, привести себя в форму? Вдруг тебе бой завтра дадут». Я говорю: «Мам, какой бой? Все отменилось. Вообще ничего нет. UFC, Bellator – никто ничего не проводит!» Это было чем-то нереальным в тот момент, я тебе клянусь! На следующий день выходит новость, что UFC собирается сделать бойцовский остров, на котором будет проводить турниры без зрителей.

Я как увидела эту новость, подумала, что 100% меня поставят. На второй день после этого мне и моему менеджеру пришло сообщение: «Пришлите информацию о своих секундантах». Менеджер мне позвонил: «Лиана, в смысле? Ты о каком-то бое договаривались?» – «Какой бой? Я не понимаю, о чем речь». До того как наступила пандемия, у меня был назначен бой в Казахстане с этой же соперницей Дианой Белбитой. Естественно, бой отменили. Турнир отменили из-за пандемии, но о переносе никто ничего не говорил. Просто перед фактом поставили. У меня шок. Я толстая, неподготовленная. Новая весовая категория. Я в 57 тогда перешла. Был месяц на подготовку.

– Где и как тренировалась?

– У меня был хороший тренер, подруга мне помогала. Со спарринг-партнерами было жутко, никого не было. Был парень, который больше меня – не моей весовой категории. Мне было с ним неудобно работать под эту соперницу. Но приходилось. Выбора не было. Тренер давал три-четыре коротких тренировки в день. Работа с этим тренером, который за меня взялся, и помогла мне выиграть.

– Турок?

– Да, его зовут Бурак. Он черный пояс по джиу-джитсу. У нас были и ударка, и кардио, и ОФП. Я только домой приходила поспать. Абсолютно весь день была в зале, между тренировками там спала и питалась.

– Ты за то, чтобы мужчины и девушки зарабатывали одинаково за идентичную работу?

– Естественно. Почему мы должны получать разную зарплату из-за того, что кто-то мужчина, а кто-то женщина?

– Диана Авсарагова мне говорила: «Мужчина от природы главный». Согласна с ней?

– Возможно, мужчина в патриархальной семье – главный. Но говорить, что платить за одинаковую работу меньше из-за того, что он просто другого пола, это не нормально.

– Ты на себе испытывала сексизм?

– До сих пор. Недавно одна компания хотела со мной сотрудничать, быть спонсором. Прислали контракт, а я смотрю: там указан совсем другой бренд. Они в ответ: «В той компании мы не можем спонсировать девушек. Лицо этой компании против, чтобы мы сотрудничали с женщиной». Я была в шоке. В смысле?

– Что за бренд?

– Не хочу озвучивать бренд, но они производят еду.

– Ты говоришь, что за одинаковую работу мужики и девушки должны получать одинаково. Но у мужских боев больше аудитория, больше подписок. Монетизация MMA идет за счет бойцов-мужчин.

– Есть женщины, которые популярнее некоторых мужчин, Шевченко, например. Они и по уровню очень высокие, не уступают мужчинам, по популярности они звезды. Почему они должны получать меньше, чем мужчины? Считаете ли вы эти справедливым? Просто потому что она женщина? Тогда таким людям стоит лечиться.

– А что ты точно не будешь рекламировать?

– Капперов. Я сотрудничаю с БЕТСИТИ, сама делаю ставки. Я не продаю ставки, я делаю прогнозы – меня спрашивают, как пройдет бой, говорю свое мнение. Но никогда не принуждаю делать ставки.

– Ты говоришь, что сама ставки тоже делаешь?

– Да, я и на себя деньги заряжала. Потом, оказалось, что на себя нельзя деньги заряжать. Но вот когда я сделала официальную ставку, я тот бой проиграла. Поэтому не было проблемы, что не вытащила свои деньги. Потому что я не выиграла. Не под свой аккаунт ставила деньги.

На бой с Мохнаткиной поставила тысячу рублей. Выиграла 5 тысяч. Когда беседую со своими подписчиками в открытом доступе, мне говорят: «Мы на тебя столько-то поставили, хату поставили». Я им отвечаю: «Блин, вы можете ставить столько, сколько не боитесь потерять. Вы не можете ставить такие большие суммы, от которых вас инфаркт хватит». Я такие суммы не ставлю. И считаю неправильным так делать.

– Как ты поняла, что на себя ставить нельзя?

– Когда я рассказала друзьям, что на себя поставила и сделала аккаунт со своими данными. И они говорят: «Ты не в курсе? На себя ставить нельзя?» На себя больше ставить не буду.

– Был ли соблазн поставить на себя и проиграть?

– Боже мой! Какая блин… я даже это произносить боюсь. Конечно, нет.

– В ММА вроде ставки на себя разрешены.

– Когда я поставила на себя в последний раз, тогда проиграла. Мне официально тогда сказали, что на себя ставить нельзя. И даже если я бы выиграла, эти деньги забрать б не смогла.

Дружба с Чимаевым, общение с Уайтом

– Ты представляешь клуб «Ахмат» вместе с Хамзатом Чимаевым. Как часто вы общаетесь?

– Мы можем попереписываться: «Привет как дела?». Но так, чтобы тесно, – нет.

– Какой он?

– Когда я с ним познакомились, он был другого уровня популярности. Сейчас Хамзат уже – мировая звезда. С этим справиться бывает очень трудно. Ты не знаешь, как себя вести, когда в один прекрасный день проснулся и тебя все знают, все пишут о тебе, все трезвонят. Хамзат, которого знаю я, очень скромный, добрый, достойный и отзывчивый человек. Я его знаю только с хорошей стороны.

– Он справляется с этим грузом ответственности?

– Ему сложно. Это показало то, когда он написал, что хочет закончить карьеру. Я поняла, что ему очень трудно. Когда на тебя такое давление со стороны СМИ, все от тебя чего-то ждут. Ты показал результат, но по каким-то причинам – например, здоровье – ты не можешь показать еще что-то, что от тебя ждут. У тебя появляются большие проблемы. У него была инфекция в легких. Его даже нормально не лечили, привезли в Чечню и там начали лечить. В Швеции его здоровьем не занимались по каким-то причинам. Хамзат не понимал, что с ним, он кашлял кровью. Ему было настолько плохо, что Хамзат думал, что умирает.

– А ты как справляешься с грузом ответственности?

– Моя популярность приходила медленно-медленно и накапливалась. Не было такого, что в один день меня знают все. Мне с этим легче.

– У тебя в инсте 542 тысячи подписчиков. Ты вкладывала деньги на раскрутку инсты?

– Нет, не вкладывала. По активности на моей странице невооруженным взглядом это видно.

– В чем был смысл перепалки Чимаева с Хабибом и его братьями? (Между Чимаевым и двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром возникла словесная перепалка. Хамзат пообещал «порвать» экс-чемпиона UFC в легком весе.)

– Нет, эту тему с ним не обсуждала. В это я не собираюсь лезть. Но было интересно понаблюдать за этим, читать. Я вообще не поняла, из-за чего все началось. В плане пиара, конечно, прикольно вышло. Но так неприятно, что люди ссорятся. Единственное мнение, которое я имею по данному поводу, – это все не имело смысла. На пустом месте конфликт.

– Как ты считаешь: это по-серьезному или пиар?

– Я не думаю, что Хамзат или сторона Хабиба делали что-то ради пиара.

– Тебе с Кадыровым доводилось общаться?

– Нет, мы не знакомы.

– По видео и постам в инстаграме кажется, что Дэйна Уайт к тебе неравнодушен.

– Это хорошо. Я вообще в нем заметила, что он умеет дружить. Говорю не про себя, а конкретно про других людей: Ронда Роузи, Конор Макгрегор, Джоана Йенджейнчик. Видела со стороны, как он относится к некоторым бойцам с большой теплотой. Даже когда спортсмены заканчивают, они сохраняют дружеские отношения, уже не имея коммерческого интереса в дальнейшем.

– Вы дружите?

– Нет, мы не дружим. Но я вижу что у него есть человеческая симпатия. Когда я вышла с Мирандой Маверик, я проиграла, там была трогательная история. Я стараюсь никогда не показывать свои слезы, всегда терплю. Мне было дико обидно, что я не смогла продолжить бой. Когда медики отвели меня в комнату для осмотра, вокруг меня, кроме медиков, никого не было. И думаю: «Настал этот момент, я могу заплакать».

Начинаю рыдать. И тут слышу голос: «O! Please! Don’t cry! Don’t cry! Don’t worry! You are good fighter!» И через пару секунд понимаю, что это голос Дэйны. Я такая: «Только не это…» Я не хотела показывать эмоции и слабость и еще больше начала плакать из-за того, что Уайт спалил.

– Он тебя обнял?

– Да, он тогда обнял, был трогательный момент. Он вытер мне слезы. Говорит: «Пожалуйста, не плачь. Не волнуйся. Я тебе все равно дам еще один бой».

– Это был ваш последний диалог?

– Нет. Я потом его встретила в ресторане в Абу-Даби, сказала: «Дэйна, что за дела? Где моя рабочая виза в Америку?» Он говорит: «Все-все! Мы займемся этим». В итоге, кстати, ни фига этой визой не занялись. Занялись только тогда, когда мне назначили поединок. И если бы этой визой занялись раньше, не было бы отмены и переноса моего боя.

– Почему у тебя прозвище Волчица?

– Грузия – это страна волков. Это, кстати, перевод с персидского. В этой стране рождаются настоящие воины, которые не дают себя покорить и всю историю сражались и не сдавались.

