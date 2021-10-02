Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал, как применить против Хабиба Нурмагомедова удушающий прием.

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«Единственный способ заполучить Хабиба Нурмагомедова – прокрасться за ним, как ниндзя, и застать его врасплох. Рад видеть тебя, дружище!» – пошутил Сен-Пьер в инстаграме.

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В 2008 и 2009 годах Жорж Сен-Пьер признавался лучшим спортсменом года в Канаде, а также получил звание лучшего бойца года по версии журнала Wrestling Observer в 2009-м.

Хабиб признавался, что мечтал провести бой против Сен-Пьера, но такой поединок так и не состоялся.

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