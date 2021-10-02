Боец UFC в легком весе новозеландец Дэн Хукер рассказал, что гонорар за бой с Исламом Махачевым будет больше, чем обычно.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Когда Рафаэль Дос Аньос выбыл, мне стало ясно, что кроме меня у них никого и нет. Тони Фергюсон остается обычным Тони Фергюсоном. Бенеил Дариуш слишком умен, чтобы согласиться на этот поединок. Я понимал, что остаюсь единственным реальным вариантом. В результате они связались со мной, и я рад этому.

Смешанные боевые искусства Сен-Пьер открыл секрет успеха против Хабиба: напал со спины 2 ЧАСА НАЗАД

Да, за этот бой мне заплатят больше, но это справедливая оплата за то, что я согласился его принять. Вообще, довольно забавно, когда ты просто являешься самим собой и привычно делаешь то, что делал всегда», – отметил Хукер по сообщению BJPenn

Бой Хукера и Махачева запланирован на 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.

Махачев на данный момент является пятым номером рейтинга. Последний поединок он провел в июле с Тиаго Мойзесом, где выиграл удушением в четвертом раунде.

Смешанные боевые искусства Грузинка в UFC: ставки на себя, драка с 50-летним мужиком на улице ВЧЕРА В 09:00