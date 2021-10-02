Боец UFC в легком весе новозеландец Дэн Хукер обсудил Ислама Махачева, с которым ему предстоит бой на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
«Ислам похож на Хабиба некоторой таинственностью. В нескольких последних поединках он действительно доминировал. Я спарринговал с Дрю Добером, и Ислам провел с ним довольно убедительный бой.
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Он обладает определенным набором навыков, но я хочу стать первым, кто заставит его выглядеть обычным человеком. В конце концов, мы все просто люди. Некоторые считают, что он непобедимый. Но у всех случается кровь, все устают и получают травмы. Я знаю, что в состоянии справиться с любым соперником. Для кого-то он загадочный, весь таинственный и непобедимый, а для меня – просто еще одно тело», – поделился мыслями Хукер на ютьюб-канале
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- Противостояние Хукера и Махачева запланировано на 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.
- Последний поединок Ислам провел в июле против Тиаго Мойзеса, где выиграл удушением в четвертом раунде.
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