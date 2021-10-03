В ночь со 2 по 3 октября в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX состоялся турнир UFC Vegas 38.

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Главным событием турнира стал поединок в полутяжелом весе между бразильцами 37-летним Тиаго Сантосом и 29-летним Джонни Уокером. Бой продлился пять раундов. Победа досталась Сантосу единогласным решением судей. Для него это 22-й успех в смешанных единоборствах при девяти поражениях. У Уокера теперь шесть поражений при 17 победах.

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Тиаго Сантос Фото: Getty Images

В со-главном бою турнира сошлись американцы Кайл Докос и Кевин Холланд. Докос победил досрочно. Уже в первом раунде он успешно применил удушающий прием. Однако после совещания бой был признан несостоявшимся из-за столкновения головами перед победной атакой Докоса, в результате которого Холланд упал лицом вниз: удары головой в UFC находятся под запретом.

В рамках предварительного карда представительница Киргизии Антонина Шевченко проиграла техническим нокаутом австралийке Кейси О'Нилл. Рефери остановил бой за 13 секунд до конца второго раунда после серии ударов австралийки.

Самым ярким нокаутом вечера стал финиш в исполнении Дугласа Силвы де Андрады в первом раунде против Гаэтано Пиррелло из Бельгии.

Все результаты UFC Vegas 38:

Алекс Оливейра (Бразилия) – Нико Прайс (США), единогласное решение судей;

Михаил Циркунов (Латвия) – Кшиштоф Йотко (Польша), раздельное решение судей;

Александер Эрнандес (США) – Майк Бриден (США), нокаут, 1 раунд, 1:20;

Джо Солеки (США) – Джаред Гордон (США), раздельное решение судей;

Бет Коррейя (США) – Карол Роза (Бразилия), единогласное решение судей;

Девонт Смит (США) – Джейми Малларки (Австралия), технический нокаут, 2 раунда, 2:51;

Дуглас Силва де Андраде (Бразилия) – Гаэтано Пиррелло (Бельгия), нокаут, 1 раунд, 2:04.

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