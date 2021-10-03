В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне на SSE Arena состоялся турнир Bellator 267.

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Главным событием стал бой-реванш 33-летнего бразильца Дугласа Лимы и 34-летнего Майкла Пейджа из Великобритании. Победу отпраздновал Пейдж раздельным решением судей.

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В первом поединке, состоявшемся в 2019 году, Майкл сокрушительно проиграл впервые в карьере нокаутом во втором раунде. На данный момент британец продлил победную серию до шести боев, а всего на его счету 20 побед при одном поражении. У Лимы десятое поражение в смешанных единоборствах при 32 победах.

Скандальным оказался бой между шотландцем Робертом Уайтфордом и англичанином Эндрю Фишером. Из-за тычка в глаз со стороны Фишера во втором раунде поединок был признан несостоявшимся.

Все бои турнира Bellator 267:

Лиа Маккорт (Северная Ирландия) – Джессика Борга (США), единогласное решение судей;

Люк Трэйнер (Англия) – Янник Бахати (Англия), технический нокаут, 2 раунд, 2:50;

Ив Ландю (Англия) – Тим Уилде (Франция), единогласное решение судей;

Льюис Лонг (Уэльс) – Майкл Дюбуа (Швейцария), сабмишн, 1 раунд, 1:41;

Кейн Муса (Франция) – Дэви Галло (Англия), единогласное решение судей;

Элина Каллиониду (Греция) – Петра Часткова (Чехия), сабмишн, 1 раунд, 2:07;

Джек Грант (Англия) – Нейтан Джонс (Англия), технический нокаут, 1 раунд, 2:16;

Фабакари Дьятта (Франция) – Нейтан Роуз (Англия), единогласное решение судей.

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