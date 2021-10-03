Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, доводилось ли ему беседовать с футболистом Криштиану Роналду об Исламе и может ли португалец принять эту веру.

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«Роналду постоянно говорит: «Салам Аллейкум», «Иншаллах». Он понимает религию. Думаю, он придерживается своей веры, я придерживаюсь своей. Когда я встречаю людей, никогда не спрашиваю: «Эй, какой ты религии?». Это не очень хороший пример от мусульманина, такое поведение. Я никогда не говорю с людьми об их религии, во что они верят. Во что верят – это их решение. Я никогда с ним не говорил об этом», – цитирует Хабиба «Спорт-Экспресс»

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Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года непобедимым чемпионом UFC (29 викторий в 29 боях).

Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в «Манчестер Юнайтед».

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