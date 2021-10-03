Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон предложил ему выпить вина.
«Мы были на «Олд Траффорд», рядом Патрис Эвра, Усэйн Болт, сэр Алекс Фергюсон. Алекс Фергюсон предлагает мне выпить вина. Для него это хорошо. Я не сужу его. Но как мне объяснить мою позицию? Есть два способа, сказать прямо: «Нет-нет-нет, я мусульманин, я никогда не пью». Но можно и по-другому: «Если я выпью, то могу вас всех тут размазать, ребята. Это не лучшая идея». Я сказал это сэру Алексу пару часов назад. Патрис Эвра и Усэйн Болт поняли. Сэр Алекс понял, но сказал: «Я тоже не хочу всех размазать. Хорошо, лучше не пей вино», – приводит слова Хабиба ютьюб-канал Eman.
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- Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года чемпионом UFC с 29 победами в 29 боях.
- Боец посетил матч АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» (1:1).
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