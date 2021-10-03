Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон предложил ему выпить вина.
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«Мы были на «Олд Траффорд», рядом Патрис Эвра, Усэйн Болт, сэр Алекс Фергюсон. Алекс Фергюсон предлагает мне выпить вина. Для него это хорошо. Я не сужу его. Но как мне объяснить мою позицию? Есть два способа, сказать прямо: «Нет-нет-нет, я мусульманин, я никогда не пью». Но можно и по-другому: «Если я выпью, то могу вас всех тут размазать, ребята. Это не лучшая идея». Я сказал это сэру Алексу пару часов назад. Патрис Эвра и Усэйн Болт поняли. Сэр Алекс понял, но сказал: «Я тоже не хочу всех размазать. Хорошо, лучше не пей вино», – приводит слова Хабиба ютьюб-канал Eman.
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  • Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года чемпионом UFC с 29 победами в 29 боях.
  • Боец посетил матч АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» (1:1).
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