Бывший чемпион в тяжелом весе Федор Емельяненко поделился тем, что послужило причиной разлада в отношениях с родным братом Александром Емельяненко.

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– Когда в ваших отношениях наступил разлад? Хотя Александр говорит, что отношения у вас всегда были не особо крепкими.

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– Очень жаль, что Александр так говорит. Разлад произошел очень давно. Единственный, кто мог Александру сказать в глаза противоположную точку зрения, – это был я. Такая своего рода совесть у него была. Он накосячит – я ему: «Саш, ну как же так?», – и начитываю ему. Я, еще Денис – мы были единственными, кто мог ему что-то сказать в глаза. Совесть не позволяла ему открыть рот в нашу сторону. Он сидел и слушал с понурым видом. Видно, ему это надоело, и он разорвал отношения.

– Как это произошло?

– Он наговорил и наделал всякой дряни, всякой гадости, и все.

– Это было еще когда вы оба были в Red Devil, или уже после?

– Он уже уехал в Питер, стал там тренироваться. Где-то в это [после 2006 года] время, – приводит слова Федора «Спорт-Экспресс»

В последнем поединке Александр Емельяненко победил блогера Артема Тарасова единогласным решением судей.

У Федора Емельяненко запланирован бой с Тимоти Джонсоном 23 октября на турнире Bellator 269.

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