В 2018-2019 годах безусловным вторым номером среди россиян в UFC считался вовсе не Петр Ян, а Забит Магомедшарипов. Боец с никнеймом ZaBeast вошел в элиту полулегкого дивизиона после победы над Брэндоном Дэвисом рычагом колена – прием признали лучшим за весь год. Затем Забит убедительно одолел Джереми Стивенса и не так уверенно – Келвина Каттара. Магомедшарипова критиковали за слабую выносливость, но это не помешало ему ворваться в топ-3.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

Варианты на следующий поединок появились почти сразу после турнира в Москве. Боец мог выбирать: Корейский Зомби, Брайан Ортега, Яир Родригес – инсайдеры сводили с Забитом всех лучших легковесов. Даже Волкановски в ранге чемпиона называл Магомедшарипова одним из претендентов на титульную схватку, но из лагеря российского бойца не следовало никакой реакции.

Смешанные боевые искусства Боец ММА Торнтон умер после травм, полученных от нокаута в августе 11 ЧАСОВ НАЗАД

Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар Фото: Getty Images

Переломный момент наступил в августе 2020-го: Забит и Яир все же договорились о поединке, но в последний момент Родригес снялся из-за травмы. Вместо того, чтобы принять реванш с Келвином Каттаром, Магомедшарипов вызвал Алекса Волкановски. Конечно, австралийский чемпион отказал – зачем рисковать и принимать титульный бой за три недели?

Схватка с Яиром все откладывалась, и менеджер Забита Ризван Магомедов дал понять: его клиент хочет драться только за пояс. «Мы уже настаиваем, чтобы это был титульный бой. Это очень даже реально. Но должны сойтись несколько условий», – говорил Магомедов.

Однако в октябре тренер Магомедшарипова Мансур Учакаев заявил, что у ученика уже не осталось огня. «Ему это не надо – пиар, популярность. Ему бы ферму, животных и чтобы его никто не трогал – вот, что нужно Забиту. Он один из немногих бойцов, кто заработал популярность не словами, а делами. Скорее всего, такого желания, как раньше, у него не появится. Но рвение драться и огонь, конечно, у него имеются. Однако есть вещи, которые его останавливают», – рассказывал Учакаев.

Забит Магомедшарипов Фото: Getty Images

В конце года Забиту предложил подраться Корейский Зомби. Чон Чхан Сон проиграл Ортеге и не сильно рассчитывал на согласие. Так и произошло: Забит не захотел биться с корейцем, раз поединок не станет претендентским. Бой с Яиром снова отложили – мексиканца отстранили на полгода за нарушение протокола USADA.

В январе 2021-го Дэйна Уайт пообещал, что Забит выступит в ближайшие три месяца. Босс UFC подчеркнул, что соперником станет не Яир. «Думаю, что мы будем двигаться дальше», – заявил Дэйна. Однако в начале весны UFC снова попытался организовать бой с Яиром, и опять безуспешно.

«С Родригесом история закончена. Смысла нет – он пятый раз сливается. Официальный контракт подписан три раза. Дважды были переговоры, он тоже соглашался, но потом опять сливался. Мне нет смысла с ним уже драться. У меня даже желания нет и мотивации», – сказал Забит в марте, а в апреле бойца исключили из топ-15.

Через несколько дней анонимный источник из команды Забита сообщил, что боец думает о завершении карьеры. Мансур Учакаев слухи быстро опроверг и напомнил, что Забиту интересен только титульный бой. Показания коуча сильно разошлись с тем, что происходило совсем недавно. Учакаев негодовал, что Магомедшарипову предлагали побиться за пояс на коротком уведомлении – странно, что боец не принял предложение, учитывая, что сам выходил с таким же на Волкановски. Еще удивительнее слова тренера о нежелании Забита готовиться и драться. Зато появились проблемы со здоровьем – на их решение тренер отвел полгода. Зачем тогда говорить о титульнике?

Забит Магомедшарипов Фото: Getty Images

Пока Забит не мог определиться, матчмейкеры UFC делали все будто назло. В январе проигравший Магомедшарипову Каттар встретился с Максом Холлоуэем – на месте Келвина мог быть Забит, если бы российский боец не отказался от реванша. Летом промоушн анонсировал бой Волкановски с Ортегой. И не просто бой, а целый сезон шоу The Ultimate Fighter, где Алекс и Брайан выступили тренерами. А в сентябре официально подтвердилось, что Холлоуэй встретится с Яиром Родригесом. Мексиканец, как и Забит, не дрался два года, но его из рейтингов не выкинули – видимо, был сговорчивее.

Забит упустил три хороших боя с прямыми конкурентами, и потенциальные соперники нашли варианты намного круче. Если Магомедшарипов и перехитрил кого-то, выбивая титульный бой, то только самого себя. В конце сентября другой тренер бойца, Марк Генри, неожиданно объявил, что Забит возвращается, однако журналист Игорь Лазорин считает, что не стоит спешить: «Марк Генри поторопился с объявлением о возвращении Забита Магомедшарипова. Забит перенес операцию, которая решила его проблемы со здоровьем. Но на данный момент он почти не тренируется, занимается бытовыми вопросами».

Забит Магомедшарипов Фото: Getty Images

Сложно представить идеального соперника для камбэка Забита – такого, который устроил бы и его, и UFC. Магомедшарипова не просто так исключили из топ-15 – раз то же самое не сделали с Яиром, значит, дело не только в двухгодичном простое. К бойцу из России у руководства накопились личные претензии, поэтому с наскока договориться о титульнике не получится. В лучшем случае Магомедшарипова ждет бой с Ортегой, но для этого Брайану необходимо дождаться конца марта 2022-го, когда закончится медицинское отстранение.

Получается, Забит приходит к тем же кандидатурам, от которых он отмахивался все два года: реванш с Каттаром или бой с Корейским Зомби. Только теперь справиться и с одним, и со вторым будет труднее, чем пару лет назад. Без должной мотивации, растренированный и по-прежнему загадочный с точки зрения кардио Магомедшарипов может неприятно удивить поклонников.

Смешанные боевые искусства Федор – о разладе с братом: «Был его совестью, ему надоело» 16 ЧАСОВ НАЗАД