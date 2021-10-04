Джастин Торнтон, чья карьера в ММА включала 24 профессиональных боя, скончался после травм, полученных в результате поражения нокаутом на BKFC 20 в августе. Ему было 38 лет.

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В ночь с 20 на 21 августа в американском штате Миссисипи прошел турнир, где бойцы дерутся на голых кулаках. В одном из поединков сошлись два американца Диллон Клеклер и Джастин Торнтон. Клеклер мощным ударом в челюсть отправил оппонента в глубокий нокаут через 18 секунд после начала боя.

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Торнтона увезли с ринга на носилках, после чего госпитализировали. Пришлось использовать, в том числе, и аппарат искусственной вентиляции легких. Точная причина смерти не сообщается, пишет mmajunkie

Клеклер в августе провел свой первый бой с мая 2019 года. В его активе 15 побед при одном поражении.

Торнтон дрался на голых кулаках с Клеклером в пяти боях в ММА – все завершились в первом раунде, включая два поражения нокаутом. Он не выигрывал поединков с октября 2016 года.

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