Американский боец UFC Кори Сэндхаген поделился эмоциями накануне поединкп с россиянином Петром Яном.

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«Петр Ян – лучший боец в легчайшем дивизионе. Если я выиграю у него, то буду чувствовать себя полноценным чемпионом, несмотря на статус боя за временный титул. Я предполагал, что Алджамейн Стерлинг снимется с боя, поэтому шесть недель назад начал тренировочный лагерь. Я не хотел облажаться и сказать «нет» в самый ответственный момент. Я рад, что судьба дала мне такой шанс.

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Петр Ян всегда идет вперед и пытается нокаутировать своего соперника, причинить ему ущерб. Он очень крут и очень техничен. Мне нравится его стиль – он впечатляющий боец. Честно говоря, я не знаю, как пройдет наш поединок. Ян крепкий парень, но он много пропускает в своих боях, и не раз показывал, что его можно потрясти. Тем не менее, его кардио в порядке, и он вполне спокойно может пройти пять раундов. Я знаю, что он будет пытаться нокаутировать меня, так как никогда не пытался выиграть по очкам, и я постараюсь сделать то же самое», – сказал Сэндхаген в интервью ютуб-каналу MMA Fighting.

Петр Ян проведет поединок за титул временного чемпиона в легчайшем весе против Кори Сэндхагена 30 октября в Абу-Даби.

Изначально планировался бой-реванш против Алджамэйна Стерлинга, но тот отказался по состоянию здоровья.

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