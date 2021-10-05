Российский боец Bellator Федор Емельяненко рассказал, готов ли он подраться с братом Александром. Ранее Емельяненко-младший признался, что готов провести бой с Федором и победить своего родственника.

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«Заблудился Александр, заблудился... Очень жаль, что это происходит с ним. Однако человек хоть и говорит: «Веруйте в Бога», но живет он совсем без Бога. Стало ли для меня неожиданностью его заявление? Учитывая последние его слова и поступки – нет. Нашего боя никогда не было бы. Его не могло быть в принципе и не будет никогда. Глупо развивать эту тему», – сказал Федор в интервью ютуб-каналу «Ушатайка».

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В последнем поединке Александр Емельяненко победил блогера Артема Тарасова единогласным решением судей.

Федор Емельяненко подерется с Тимоти Джонсоном 23 октября на турнире Bellator 269.

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