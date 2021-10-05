Промоушн «Наше дело» организовал бой между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и артистом Никитой Джигурдой.
«Я сразу сказал, что удивлен смелости Виталия Милонова, несмотря на то, что он моложе и тяжелее, но все понятно – он депутат, а я воин света по жизни, язычник, ведист. Никаких договоров о том, что это будет понарошку, нет. Я сказал, что я обещаю, что Виталия Милонова не увезут на скорой помощи, и задача была только не убить ненароком депутата Государственной думы», – приводит слова Джигурды Mash.
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- Поединок состоялся по правилам бокса, но в перчатках для ММА.
- Ранее Джигурда поучаствовал в проекте «Звезды на льду», где познакомился с женой Мариной Анисиной.
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