Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что его поединок с Дастином Порье продал более 1,5 миллионов платных трансляций.

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«Я проделал это несколько раз, что привело к продаже компании за 4,2 миллиарда долларов в 2016 году, а затем пошел дальше и поднял стоимость компании до 11 миллиардов долларов по рыночным ценам. Невероятно!» – написал Конор в твиттере в ответ на пост бойца Коди Дердена, с восторгом сообщившего о сумме в сто миллионов за одну ночь.

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Поединок Конора и Порье на UFC 257 стал четвертым в списке самых прибыльных турниров в истории промоушна.

Лидирует бой Макгрегора с Хабибом в 2018 году, который продал 2,4 миллиона платных трансляций.

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