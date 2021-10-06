Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на смерть бойца смешанных единоборств Джастина Торнтона. Спортсмен скончался после травм, полученных в поединке на голых кулаках.

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«Во-первых, кто-то шокирован? Я имею в виду, что это произошло в кулачных боях? Я не большой поклонник. И я бываю обеспокоен, когда вижу некоторых из наших людей, которые уходят отсюда и идут туда. Но если вы посмотрите на ММА, мы деремся уже 25 лет. Я провел более 7 тысяч боев в UFC без серьезных травм в UFC.

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Каждый год мы тратим более 20 млн долларов на спортивную медицину – на здоровье и благополучие или что-то еще. А 25 процентов наших спортсменов мы отправляем к специалистам. Так что если парень придет, а его тест не пройдет проверку, он будет нестандартным, мы отправим его к специалисту. Если с его сердцем что-то не в порядке, он или она идет к кардиологу, а мы тратим деньги, чтобы выяснить, что с ним не так.

И в результате нашего предбоевого скрининга за последние 20 лет мы обнаружили 10 спортсменов, у которых были опасные для жизни проблемы со здоровьем и у которых закончилась карьера. Они не должны были драться. Если бы они продолжили, то, вероятно, умерли бы. Так что о нас даже не следует говорить в одном предложении с боями на голых кулаках. Это два совершенно разных мира. И да, нам очень жаль слышать, что этот парень скончался, но вы никогда не увидите, чтобы какая-либо из этих организаций проводила те виды медицинского тестирования, которые мы проводим для наших спортсменов», – приводит слова Уайта MMA Fighting

Джастин Торнтон скончался после травм, полученных в результате поражения нокаутом на BKFC 20 в августе.

На момент смерти Торнтон провел 24 боя, победив в шести. 11 поражений из 18 завершились нокаутами.

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