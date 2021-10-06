Депутат Государственной думы Виталий Милонов поделился впечатлениями от поединка с актером Никитой Джигурдой. В интернете появились отрывки поединка

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«У меня не было выбора, он сказал: давай выходи. Я мог либо выглядеть трусом, который откажется, либо первый раз в жизни взять перчатки. Я в жизни не был на ринге, не занимался боксом вообще никогда. Поэтому я вышел, чтобы получить по ребрам, и получил. Все нормально.

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Я ж понимаю, что я совершенно не готов, глупо на это рассчитывать. Для меня это сигнал, чтобы я занялся собой. Но я считаю, что головой мне нужно думать, а не стучаться. Я буду заниматься спортом и, может, дам реванш Джигурде или еще кому-то. Но это было стремно, я могу сказать честно, очень стремно. Я бывал во многих горячих точках, и сидеть в окопах мне не стремно, а вот здесь… Это совсем не мое. Я так понимаю, они хотели, чтобы я вообще не встал. Я на пятую точку садился, но встать смог», – приводит Милонова News.ru

Никита Джигурда также прокомментировал схватку. По словам артиста, Милонов не плакал, как заявлял Александр Емельяненко.

«Можно ли поздравить меня с победой? Это уже слили. Противоречивая информация появлялась. Сначала говорили, что в ринге ничего не было. Потом стали говорить, что Джигурда избивал Милонова, как Остап Бендер Кису Воробьянинова. Саша Емельяненко, не видев боя, сказал, что Джигурда пару раз дал по пузу Милонову, а тот заплакал. Говорю – ничего он не плакал. Если шутку продолжать, то Виталий Милонов не плачет, Виталий Милонов мироточит. Он выходил под православную музыку, крестясь и закаляя свой дух. Без шуток, респект Виталию Милонову за то, что согласился. До него телеведущий Владимир Соловьев и лжеадвокат Сергей Жорин зассали, обвинив меня в безумии и сумасшествии.

Я бы мог нокаутировать его в первом раунде, но тогда бы не было шоу. У меня даже синяк остался. На второй-третий день на левом бицепсе руки я обнаружил крупный синяк, который держался несколько дней. Но добавить некоторые детали я не имею права по контракту. Промоушн «Наше дело» говорит, что 6 октября, в среду, в 19:00 выложит шоу. Там и другие бойцы будут биться, но уже по-настоящему», – цитирует Джигурду «КП Спорт»

Поединок Милонова и Джигурды прошел по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

Джигурда также признался, что у него уже подписан контракт на следующий поединок. Ранее актер вызывал продюсера Иосифа Пригожина.

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