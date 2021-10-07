Боец смешанных единоборств Диллон Клеклер отреагировал на смерть Джастина Торнтона. Бой с Клеклером стал для Торнтона последним – 38-летний боец проиграл нокаутом и скончался спустя месяц.

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«Ничто не подготовит вас к новостям, которые я получил утром по пути на тренировку. Некоторые из вас, возможно, еще не слышали, но мой последний соперник Джастин Торнтон умер прошлой ночью из-за пневмонии. Не могу не чувствовать себя абсолютно опустошенным из-за того, что знаю Джастина годами. Не многим известно, но мы дрались восемь лет назад, и он сразу сказал мне, что хочет реванш. Я знаю, что когда ему позвонили и наконец-то сделали этот бой на большой сцене, он увидел огромную возможность и воспользовался ею. Джастин – воин. Драться – у него в крови. Он любил это.

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Он дрался с кем угодно, когда угодно и где угодно, а когда у меня не было соперника, он все равно прыгал от возможности снова попасть туда со мной. Любой мужчина или женщина, кто выходит в ринг или клетку, особенные, они рискуют больше, чем 99.99% людей в мире. Я до сих пор не знаю, зачем мы это делаем, но Джастин всю жизнь был бойцом и не заслуживает ничего кроме уважения! Мои мысли и молитвы сейчас с Джастином Торнтоном и его семьей. Покойся с миром, воин», – написал Клеклер на странице в

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Клеклер в августе провел свой первый бой с мая 2019 года. У него 15 побед при одном поражении.

Торнтон провел 24 боя, победив в шести. 11 поражений из 18 завершились нокаутами.

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