Врач-реабилитолог Брайан Саттерер на своем ютьюб-канале прокомментировал трагическую смерть бойца ММА Джастина Торнтона и заявил, что подобные инциденты не делают кулачные бои опаснее других единоборств.

«Это объяснимо привело к множеству отрицательной реакции, в том числе медицинского комитета Ассоциации боксерских коммисий (ABC), который сделал весьма серьезное заявление о безопасности кулачных боев. Люди по умолчанию говорят: «Бои на голых кулаках – это очень рискованное спортивное соревнование, и, следовательно, оно совсем небезопасное». Но я думаю, здесь есть более важная вещь, которую надо обсудить. После панча, который отправил Торнтона в нокаут, он летел на канвас без сознания, не мог защититься от падения и впоследствии ужасным образом упал на голову и шею. Это привело к частичной парализованности и повреждению спинного мозга.

В посте на его личной странице в фейсбуке рассказывается, как он был парализован – его подключили к ИВЛ, сделали трахеотомию, разрезав трахею и поместив трубку внутрь, чтобы в легкие поступал воздух. Если мы посмотрим на анатомию позвоночника, нервы, контролирующие руки, находятся в шейном отделе позвоночника. В нижнем поясничном отделе позвоночника находятся нервы, которые в основном контролируют ноги. Но выше в шее у нас есть нервы в третьем, четвертом и пятом позвонке, которые контролируют диафрагму, мышцу, непосредственно вовлеченную в наше дыхание. При повреждении спинного мозга от любого перелома кости, даже просто синяке или кровотечении, может оборваться связь с диафрагмой, и вы не сможете дышать.

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К сожалению, повреждение спинного мозга влечет другие потенциальные медицинские сложности. Такие, как инфекция, что произошло с Торнтоном. Это не просто кулачные бои, UFC или бокс, когда мы видим нокаутированных спортсменов, падающих на канвас таким образом, который может принести им травму спинного мозга. Вот почему я думаю, что обсуждение не должно фокусироваться на уровне брутальности вида спорта. Надо думать о том, что происходит вне ринга и сохраняет бойцов в безопасности. Если вы посмотрите на правила кулачных поединков, сложно найти убедительные доказательства, что это по своей сути опаснее, чем другие единоборства. Опасность и суровость травм находится в спектре мнений и особенности человеческого тела. Повреждение и сотрясение мозга может привести к летальному исходу как после удара кулаком в перчатке, так и без нее», – заявил Саттерер.

Джастин Торнтон скончался в результате травм после нокаута от Диллона Клеклера на BKFC 20 в августе.

Торнтон провел 24 боя, победив в шести. 11 поражений из 18 завершились нокаутами.

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