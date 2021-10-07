Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко посетил ютьюб-шоу «Что было дальше». Спортсмен предложил провести поединок Нурлану Сабурову, рассказал, что может подраться в Москве на турнире Bellator, и вспомнил историю со сборов в Амстердаме.
О режиме
- Щербаков: Я знаю, что Александру давно пора спать. Правда? По режиму.
- Емельяненко: Да, по режиму в 11 часов я каждый день ложусь.
- Сабуров: Из-за спорта или родители ругают?
- Емельяненко: Кстати, видел, как ты работаешь по лапам. Нет желания подраться?
- Сабуров: Нет, нет! Это фотошоп.
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О бое в Bellator
- Тамби: Какие-то планы в международной организации подраться? Может быть, в Bellator?
- Емельяненко: Вот Bellator, кстати, сейчас приезжает. Мой менеджер ведет с ними переговоры.
- Щербаков: А что, они захватили кого-то?
- Емельяненко: Чтобы меня туда поставили в кард.
О гонорарах
- Тамби: Вы получаете за бой 10 миллионов!
- Емельяненко: Кто тебе такое сказал?
- Тамби: Я где-то прочитал эту историю.
- Сабуров: Менеджер ваш в гримерке.
- Тамби: А почему Джиган получает 20 или 30 млн?
- Емельяненко: Я не знаю.
- Макаров: А ты, Сань, дерешься за шашлычки?
- Емельяненко: За идею.
О массовой драке
- Макаров: Александр, а расскажите про какой-нибудь лютый замес, человек 40.
- Емельяненко: Было такое один раз.
- Тамби: Где они похоронены?
- Емельяненко: Девять человек в больницу попали.
- Макаров: Ты прям ****** [вшатал] в больницу их, да?
- Емельяненко: Ну, почти. В баре зацепились, их было человек 20.
История о том, как съездил на сборы в Амстердам
«Один раз приехал на сборы в Амстердам. Разместился в гостинице и пошел погулять по городу. Приехал на Красные фонари, погулял, посмотрел. Зашел в кофешоп посидеть. Бармен кулек марихуаны подарил. Сейчас я не употребляю наркотики – это зло. Я вышел и пошел дальше гулять по Амстердаму с пакетом. Захотелось очень сильно пить, зашел в бар, взял пива. Решил за барную стойку пересесть. Бармен убежал, и я начал сам себе пиво наливать. Тут из зала подошел один посетителей и начал возмущаться, почему я сам себе наливаю и не плачу. Я ему по зубам разок дал. Он лег, уснул, бармен вызвал полицию. Меня забрали в участок, подержали два часа и отпустили. Я не спеша пошел в гостиницу. На ресепшне меня консьерж подозвал. Что было дальше?
Что произошло на самом деле? Подошел на ресепшн, они говорят: «К вам приехали полицейские». Я думаю: «Ну, опять в отделение ехать, дело возбудили». Подхожу к полицейским, они такие учтивые, отдают мне пакет и говорят: «Вы забыли», – рассказал Емельяненко.
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