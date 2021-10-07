Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко посетил ютьюб-шоу «Что было дальше». Спортсмен предложил провести поединок Нурлану Сабурову, рассказал, что может подраться в Москве на турнире Bellator, и вспомнил историю со сборов в Амстердаме.

О режиме

Щербаков: Я знаю, что Александру давно пора спать. Правда? По режиму.

Я знаю, что Александру давно пора спать. Правда? По режиму. Емельяненко: Да, по режиму в 11 часов я каждый день ложусь.

Да, по режиму в 11 часов я каждый день ложусь. Сабуров: Из-за спорта или родители ругают?

Из-за спорта или родители ругают? Емельяненко: Кстати, видел, как ты работаешь по лапам. Нет желания подраться?

Кстати, видел, как ты работаешь по лапам. Нет желания подраться? Сабуров: Нет, нет! Это фотошоп.

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О бое в Bellator

Тамби: Какие-то планы в международной организации подраться? Может быть, в Bellator?

Какие-то планы в международной организации подраться? Может быть, в Bellator? Емельяненко: Вот Bellator, кстати, сейчас приезжает. Мой менеджер ведет с ними переговоры.

Вот Bellator, кстати, сейчас приезжает. Мой менеджер ведет с ними переговоры. Щербаков: А что, они захватили кого-то?

А что, они захватили кого-то? Емельяненко: Чтобы меня туда поставили в кард.

О гонорарах

Тамби: Вы получаете за бой 10 миллионов!

Вы получаете за бой 10 миллионов! Емельяненко: Кто тебе такое сказал?

Кто тебе такое сказал? Тамби: Я где-то прочитал эту историю.

Я где-то прочитал эту историю. Сабуров: Менеджер ваш в гримерке.

Менеджер ваш в гримерке. Тамби: А почему Джиган получает 20 или 30 млн?

А почему Джиган получает 20 или 30 млн? Емельяненко: Я не знаю.

Я не знаю. Макаров: А ты, Сань, дерешься за шашлычки?

А ты, Сань, дерешься за шашлычки? Емельяненко: За идею.

О массовой драке

Макаров: Александр, а расскажите про какой-нибудь лютый замес, человек 40.

Александр, а расскажите про какой-нибудь лютый замес, человек 40. Емельяненко: Было такое один раз.

Было такое один раз. Тамби: Где они похоронены?

Где они похоронены? Емельяненко: Девять человек в больницу попали.

Девять человек в больницу попали. Макаров: Ты прям ****** [вшатал] в больницу их, да?

Ты прям ****** [вшатал] в больницу их, да? Емельяненко: Ну, почти. В баре зацепились, их было человек 20.

История о том, как съездил на сборы в Амстердам

«Один раз приехал на сборы в Амстердам. Разместился в гостинице и пошел погулять по городу. Приехал на Красные фонари, погулял, посмотрел. Зашел в кофешоп посидеть. Бармен кулек марихуаны подарил. Сейчас я не употребляю наркотики – это зло. Я вышел и пошел дальше гулять по Амстердаму с пакетом. Захотелось очень сильно пить, зашел в бар, взял пива. Решил за барную стойку пересесть. Бармен убежал, и я начал сам себе пиво наливать. Тут из зала подошел один посетителей и начал возмущаться, почему я сам себе наливаю и не плачу. Я ему по зубам разок дал. Он лег, уснул, бармен вызвал полицию. Меня забрали в участок, подержали два часа и отпустили. Я не спеша пошел в гостиницу. На ресепшне меня консьерж подозвал. Что было дальше?

Что произошло на самом деле? Подошел на ресепшн, они говорят: «К вам приехали полицейские». Я думаю: «Ну, опять в отделение ехать, дело возбудили». Подхожу к полицейским, они такие учтивые, отдают мне пакет и говорят: «Вы забыли», – рассказал Емельяненко.

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