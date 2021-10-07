Актер Никита Джигурда победил депутата Госдумы Виталия Милонова. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Также файтеры не могли бить друг друга по голове.

Голосами поединка были комментаторы UFC ТВ Олег Володин и Давид Багдасарян – журналисты не могли сдержать смеха и шуток во время схватки неподготовленных бойцов.

«Иржи Прохазка использует схожие техники в тренировочном лагере», – описал Багдасарян ударные навыки Джигурды.

«По-моему, просит Виталий Валентинович Милонов...», – начал Володин. «Пощады», – закончил мысль его коллега.

«Никита Борисович финиширует депутата Государственной думы», – резюмировал Багдасарян. «Звучит неоднозначно», – добавил Володин.

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Джигурда признался, что у него уже подписан контракт на следующий поединок. Ранее актер вызывал продюсера Иосифа Пригожина.

В 2007 году актер участвовал в шоу «Король ринга» на Первом канале.

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