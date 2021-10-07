Актер Никита Джигурда победил депутата Госдумы Виталия Милонова. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Также файтеры не могли бить друг друга по голове.
Голосами поединка были комментаторы UFC ТВ Олег Володин и Давид Багдасарян – журналисты не могли сдержать смеха и шуток во время схватки неподготовленных бойцов.
- «Иржи Прохазка использует схожие техники в тренировочном лагере», – описал Багдасарян ударные навыки Джигурды.
- «По-моему, просит Виталий Валентинович Милонов...», – начал Володин. «Пощады», – закончил мысль его коллега.
- «Никита Борисович финиширует депутата Государственной думы», – резюмировал Багдасарян. «Звучит неоднозначно», – добавил Володин.
Смешанные боевые искусства
«Нет желания подраться?» Емельяненко пришел на «ЧБД» и насмешил
- Джигурда признался, что у него уже подписан контракт на следующий поединок. Ранее актер вызывал продюсера Иосифа Пригожина.
- В 2007 году актер участвовал в шоу «Король ринга» на Первом канале.
Смешанные боевые искусства
Врач-реабилитолог объяснил, из-за чего умер боец ММА Торнтон
Смешанные боевые искусства
«Сказал, что хочет реванш». Боец – о смерти соперника после нокаута