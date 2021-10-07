Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор хочет продать яхту Lamborghini стоимостью 3 миллиона евро.
Ирландец приобрел судно в июле 2021 года и назвал его «лучшей покупкой в жизни». Однако спустя всего несколько месяцев Конор решил вдруг избавиться от дорогой игрушки – как пишет Bild со ссылкой на The Currency, Макгрегор продаст яхту значительно ниже покупной цены. Пока неизвестно, какой ценник на шхуну выставит ирландец. В последние несколько недель яхта находится на стоянке у берегов Дублина без использования.
После продажи яхты деньги будут немедленно реинвестированы – предположительно, в покупку паба в Дублине. Отмечается, что бухгалтер Макгрегора уже ведет предварительные переговоры о покупке собственности. Цена сделки, скорее всего, составит 800 тысяч евро. Сам Конор в настоящее время наслаждается солнцем в Майами.
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