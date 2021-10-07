Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик считает, что братья Федор и Александр Емельяненко принимали участие в договорных поединках.

«У Александра Емельяненко не все бои были проплаченными, но где-то были подставные. Я там один бой смотрел – такая ржака, беспонтовая подстава была. Достаточно посмотреть этот поединок, там же все видно.

У Феди я тоже где-то одну подставу видел. Но это чисто мое мнение. Скорее всего, Федя на тотализаторе решил срубить бабцов. Это мое субъективное мнение. Ну а как? Ты же не запишешь, где они договорились и пошли ставить на тотализатор. Это понятно, тем более ты же понимаешь уровень человека. Предлагали ли мне подставной бой? Конечно. Но я дурак, со мной договариваться тяжело», – сказал Дацик в интервью ютуб-каналу KOVALENKO.

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В сентябре Дацик победил Рэнди Рэндайна в поединке на голых кулаках. Бой закончился в первом раунде – команда британского спортсмена выбросила полотенце.

После схватки Рыжий Тарзан напомнил о желании побиться с Александром Емельяненко.

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