Карьера Александра Романова в ММА началась всего пять лет назад, но это время боец из Молдовы провел насыщеннее многих. Тяжеловес начинал карьеру в местном промоушне Eagles FC – организация не имеет никакого отношения к детищу Хабиба Нурмагомедова, зато у самого Романова с экс-чемпионом UFC немало общего. Он мастер спорта по вольной борьбе, неоднократно взбирался на пьедестал чемпионатов мира и Европы по грэпплингу – в общем, очень крут в партере. Настолько, что процент удушающих от всех досрочек у него выше, чем у Хабиба: 60% против 57,9%.

Нурмагомедов мог выступать за Украину, но выбрал Россию. Романов вырос в Молдове и представляет эту страну, но гордится происхождением. «Мой отец – русский, мать – украинка. Корни отца идут из Великого Новгорода. Еще при царском дворе его родственники были», – рассказывал боец.

Однако на турнире Plotforma S-70 в Сочи Романова представили как бойца из России. «Соревнование носит такой характер – команда России против сборной мира. На банкете после турнира меня отметили как российского бойца, но я поправил, сказав, что я русский, но не россиянин. Это большой роли не играет, но я не из тех, кто будет прыгать с одного на другое», – вспоминает тяжеловес.

В Сочи он выиграл на глазах у Путина и удостоился его похвалы. Возможно, после этого пошла информация о смене гражданства – после одного из поединков пришлось объясняться: «Ходят слухи, что я буду выступать за Россию или где-то еще. Не слушайте их. Я рожден под триколором».

Романова смело можно назвать Хабибом от тяжей. По-настоящему он доказал состоятельность во втором поединке в UFC, когда финишировал бразильца Маркоса Рожерио де Лиму редчайшим приемом – задушил соперника тыльной стороной предплечья. Александр стал первым в истории UFC, кто победил таким образом, но в карьере он провернул это уже третий раз.

Несмотря на топ-уровень борьбы, команда Хабиба никогда не приглашала Романова в тренировочный лагерь. Зато он мог попасть к Конору – молдаванин знаком с вольником Сергеем Пикульским, тренером ирландца по борьбе. По словам Александра, Пикульский приглашал его в зал Ноториуса, но там мало тяжей, а значит, и спарринг-партнеров. «Подумал, что просто поехать и пофоткаться нет смысла. Нужно ездить в залы, где есть у кого учиться, с кем встать в пару, побороться», – объяснил боец.

На первый взгляд Александра сложно назвать борцом – его уши не сильно отличаются от ушей футболиста. Впечатление обманчиво: переломы случались, но он вовремя откачивал жидкость. «Главное – не давать ей загустеть и затвердеть. Многие считают, что поломанные уши – это круто, но мне никогда не нравилось. Всегда старался вовремя откачивать. Единственное, по правому заметно, что немного ломанное. Не успел вовремя откачать. На разминке всегда был в шапочке, хорошо разминал уши. Они у меня от природы очень мягкие», – гордится Романов.

Зато празднование побед сразу выдает в Романове борца. Тяжеловес обхватывает тренера и через корпус швыряет его на канвас – удивительно, как миниатюрный Эдуард Кёся справляется с давлением крупного спортсмена.

Романов выиграл 14 боев, и только один из них не закончился финишем. Поединок, где решение осталось за судьями – схватка Романова c Хуаном Эспино. Драка все равно не прошла все 15 минут, а прервалась в начале третьего раунда, когда испанец засандалил Александру коленом в пах. Боец лежал на канвасе, не мог выпрямить ноги и переживал, что из-за неопрятной техники Эспино он попрощается с заветным ноликом.

«Если я не готов продолжать, мне поражение дадут что ли? Что будет, если я не смогу продолжить? – обратился боец к члену комиссии через секунданта. – Я не могу встать. Because it's pain from... яйцо». В менее стрессовой ситуации он неплохо владеет английским.

По правилам UFC в подобной ситуации бой объявляют несостоявшимся, но не в конкретном случае. Поединок Романова и Эспино перевалил за половину – значит, нужно считать очки. Молдовский Кинг-Конг победил раздельным решением – в первом раунде двое из трех судей отдали победу Александру, вторую пятиминутку он забрал единогласно, а третий раунд (его начало) остался за Эспино.

Испанец и его болельщики обвиняли Романова в симуляции и сравнивали с Алджамейном Стерлингом. Вряд ли такие метафоры уместны: последствия от удара Романов ощущал еще полтора месяца. Александр обещает: если UFC организует реванш, он устроит Эспино тотальное избиение. Главное, чтобы рефери на поединке работал не Марк Смит, который становится синонимом недосказанности. Этот же арбитр обслуживал схватку Яна и Стерлинга, когда русский чемпион проиграл дисквалификацией из-за нелегального удара коленом в голову.

Следующий соперник Романова – Джаред Вандераа. Молдовский боец – явный фаворит поединка с американцем. Все логично: Вандераа проиграл уже пять раз за карьеру, а последний – соотечественнику Романова и его постоянному партнеру по тренировкам Сергею Спиваку. Кажется, судьба Джареда предрешена, а Кинг-Конг после четвертой победы подряд имеет все шансы запрыгнуть в топ-15 и так застоявшегося дивизиона тяжей.

