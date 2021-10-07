Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведет схватку по вольной борьбе с топовым бойцом промоушна Дэйны Уайта – Джеком Херманссоном.

Поединок состоится в рамках ивента Bulldog Fight Night 9 и состоится 19 ноября в шведском Гётеборге. Бой будет состоять из двух раундов по три минуты. Интересно, что соперник Чимаева на Bulldog Fight Night 9 гораздо топовее противника по ближайшему поединку в UFC: 30 октября полусредневес выйдет в клетку после 10-месячной паузы и подерется с Ли Цзянляном на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

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Чимаев должен был биться с Леоном Эдвардсом на UFC Fight Night 183 в декабре 2020-го, но их встречу дважды переносили и в итоге отменили из-за осложнений после коронавирусной инфекции у Хамзата.

В марте 2021-го шведский чеченец объявил о завершении карьеры, но президент промоушна Дэйна Уайт опроверг эту информацию и объяснил все эффектом приема преднизона.

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