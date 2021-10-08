Блогер Джейк Пол не против заключить пари с младшим братом чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри Томми Фьюри.

«Тайсон Фьюри заявил, что если его младший брат Томми отдаст мне бой, то ему придется сменить фамилию. Мне нравится делать ставки и заключать пари. Томми, если ты победишь меня, я дам тебе дополнительно 500 тысяч долларов А если не сможешь, то тебе придется год ходить под фамилией Фамблс (Неудачник – прим. Eurosport.ru). Ну так что, согласен или нет? Я не против поставить на это. Ты уверен в себе?» – сказал Пол в инстаграме.

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Тайсон Фьюри ранее заявлял, что если Томми не сможет побить Джейка Пола, Тайсон сам выгонит брата на пенсию.

10 октября Тайсон Фьюри встретится с Деонтеем Уайлдером.

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