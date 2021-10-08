Телеведущий Иван Ургант не оставил без внимания бой между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и артистом Никитой Джигурдой.
«Какой-то странный скетч они придумали в шоу «Голые и смешные». Вопрос только один: вы же видели, Виталий вообще не бьет Никиту Джигурду. Это какая-то тактика, потому что Джигурда бьет Милонова, а Виталий не бьет. И это понятно, потому что у Милонова на натурала рука не поднимается», – сказал Иван в эфире
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- Джигурда рассказал, что у него уже подписан контракт на следующий бой. Ранее актер называл имя продюсера Иосифа Пригожина.
- В 2007 году актер принял участие в шоу «Король ринга» на Первом канале.
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