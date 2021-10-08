Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз признался, что пятый номер рейтинга легковесов Ислам Махачев однажды финишировал экс-чемпиона в полутяжелом и тяжелом дивизионах Даниэля Кормье.
«Благодаря Хабибу все люди знают про Дагестан, и сейчас у нас есть бойцы из этого региона, которые, возможно, будут даже лучше Хабиба и превзойдут его. Я верю в таких парней, как Ислам Махачев. Ислам уничтожает всех своих соперников, и я убежден в том, что он уже сейчас входит в пятерку лучших бойцов мира вне зависимости от веса. Я видел, как Ислам Махачев выигрывал раунды у Люка Рокхолда и Даниэля Кормье – переводил их и финишировал в партере на тренировках. Если в своих боях Ислам будет показывать то, что делает в спортзале, он станет чемпионом в трех разных весовых категориях. Я верю, что он один из лучших бойцов, которых я видел в своей жизни. Я вел дела многих чемпионов, но ни у одного не видел такого уровня навыков, как у Махачева», – сказал Абдель-Азиз в интервью журналисту Игорю Лазорину.
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- Следующий поединок Ислам Махачев проведет 30 октября против Дэна Хукера на турнире UFC 267.
- В карьере российского бойца 20 побед и одно поражение.
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