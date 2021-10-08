Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор посмеялся над обладателем пояса промоушна в полусреднем весе Камару Усманом. Нигериец заявил, что хотел бы подраться с лучшим боксером вне зависимости от весовой категории Саулем Альваресом.

«Мне, возможно, придется вытащить Канело, когда он покончит со всеми этими парнями. Придется затащить его если не в октагон, то на ринг. Такого никогда не было – боец ММА и боксер – оба лучшие вне весовых категорий. Это может стать следующим шагом, если другие бойцы не смогут доказать, что они достойны быть претендентом номер один», – заявил Усман в интервью The Schmo

Макгрегор сделал репост в сторис картинки с заголовком «Усман хочет сделать с Канело то же, что Конор проделал с Флойдом» и лаконично подписал смеющимся смайлом.

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Камару Усман стал чемпионом UFC в марте 2019-го после победы над Тайроном Вудли. С тех пор он четыре раза защитил пояс.

Сауль Альварес – обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC. В ночь с 6 на 7 ноября у Канело состоится бой с Калебом Плантом.

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