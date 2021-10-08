Опубликовано 08/10/2021 в 19:19 GMT

Депутат Госдумы Виталий Милонов вызвал на бой рэпера Моргенштерна после поединка с актером Никитой Джигурдой.

«Бывает состояние, когда нужно вызвать рефлекс рвотный, вот так для Моргенштерна это самое то. Моргенштерн, ты меня встретишь. Я, может быть, и не занимался боксом, но ты не уйдешь ни на двух, ни на четырех конечностях – ты уползешь и будешь молить о пощаде», – приводит слова Милонова инстаграм промоушна «Наше дело».

Милонов проиграл поединок Джигурде после многократных ударов руками по корпусу.

Джигурда рассказал, что у него уже подписан контракт на следующий бой. Ранее актер называл имя продюсера Иосифа Пригожина.

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