Боец UFC Роб Фонт поделился тем, что ему предлагали заменить Алджамейна Стерлинга в поединке с Петром Яном, но он отказался из-за перенесенного недавно коронавируса.

«Нам звонили из UFC, но я только выздоровел после коронавируса и был не в состоянии тренироваться. Я очень расстроен, что не смог принять вызов на бой, но что ни делается, то к лучшему. Насколько я понимаю, они предлагали поединок только мне и Сэндхагену. Мне сказали, что хотят уточнить, смогу ли я это сделать, предупредив, что отправили предложение и Сэндхагену тоже. Жаль, что мне пришлось отказаться, но получить такое предложение – это круто», – сказал Фонт по информации BJPenn

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отказался от поединка с Яном 30 октября в Абу-Даби из-за проблем с шеей.

Ян встретится с Кори Сэндхагеном, на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC.

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