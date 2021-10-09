Боец UFC Роб Фонт поделился тем, что ему предлагали заменить Алджамейна Стерлинга в поединке с Петром Яном, но он отказался из-за перенесенного недавно коронавируса.
«Нам звонили из UFC, но я только выздоровел после коронавируса и был не в состоянии тренироваться. Я очень расстроен, что не смог принять вызов на бой, но что ни делается, то к лучшему. Насколько я понимаю, они предлагали поединок только мне и Сэндхагену. Мне сказали, что хотят уточнить, смогу ли я это сделать, предупредив, что отправили предложение и Сэндхагену тоже. Жаль, что мне пришлось отказаться, но получить такое предложение – это круто», – сказал Фонт по информации BJPenn.
- Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отказался от поединка с Яном 30 октября в Абу-Даби из-за проблем с шеей.
- Ян встретится с Кори Сэндхагеном, на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC.
Смешанные боевые искусства
«Уползешь и помолишь о пощаде». Милонов вызвал на бой Моргенштерна
Смешанные боевые искусства
Конор высмеял Усмана за желание провести боксерский бой с Канело
Смешанные боевые искусства
Менеджер Хабиба: «Видел, как Махачев финиширует Кормье»