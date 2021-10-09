Российский боец ACA Станислав Власенко рассказал, как президент Чечни Рамзан Кадыров заступился за него на турнире в Грозном 4 октября.

«Это было ожидаемо, я же на его земле бился. Ничего страшного. Думал, что немного покричат, да успокоятся. Потом был маленький кипиш. Меня обрызгали водой, кинули бутылку… Но Рамзан Ахматович быстро устранил все. Лично поставил этого человека на место. Как это выглядело? После боя меня повели на осмотр. Кто-то подбегает к перилам трибуны, обливает меня водой. Я поворачиваюсь в его сторону, мы что-то сказали друг другу. А дальше Рамзан Ахматович проявил инициативу и заставил парня извиниться. Он вышел в клетку и извинился. На этом все», – сказал Власенко в интервью ютьюб-каналу «Разрешите вас перебить».

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На турнире АСА Власенко победил Хусейна Халиева раздельным решением судей, что повлекло агрессивную реакцию фанатов.

Профессиональный рекорд Власенко – 16 побед и 4 поражения.

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