Обладатель титула «Самый сильный человек в мире» Эдди Холл встретился с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Американец опубликовал совместное фото с Хабибом. «В жизни меня пугают две вещи – папин ремень и Хабиб Нурмагомедов», – подписал снимок Холл.
  • Эдди Холл должен был подраться по правилам бокса с актером Хафтором Бьернссоном, но получил травму бицепса и выбыл из поединка.
  • В 2016 году Холл сделал становую тягу со штангой весом 500 килограмм и установил мировой рекорд.
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