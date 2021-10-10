В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Вегас 39.
Главным событием вечера стал бой Марины Родригез и Маккензи Дерн. Бразильская спортсменка, занимающая шестое место в рейтинге минимальной весовой категории, победила единогласным решением судей.
В поединке предварительного карда Александр Романов из Молдавии выиграл 15-й бой в UFC. Лишь один из них не закончился финишем – и это не схватка с Джаредом Вандераа. Романов уложил американца эффектным техническим нокаутом во втором раунде.
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Вторую победу в UFC одержала Мария Агапова из Казахстана. Она доминировала в поединке с колумбийкой Сабину Мазо в течение двух раундов, а в третьем закончила бой удушающим приемом. Казахстанская спортсменка завоевала бонус за лучшее выступление вечера – UFC Агаповой спортсменке 50 тысяч долларов. После боя Мария бросила вызов украинке Марине Мороз: «Она наговорила много ерунды про меня. Но я сомневаюсь, что она примет бой».
Все результаты UFC Вегас 39:
Предварительный кард:
Стив Гарсия – Чарли Онтиверос, технический нокаут во втором раунде (1:51);
Лупита Годинез – Сильвана Хуарез, болевой прием на руку в первом раунде (4:14);
Дэймон Джексон – Чарльз Роса, единогласное решение судей (29-28, 29-27, 30-27);
Александр Романов – Джаред Вандераа, технический нокаут во втором раунде (4:43).
Главный кард:
Крис Гутиеррез – Фелипе Коларес, раздельное решение судей (30-27, 28-29, 30-27);
Мария Агапова – Сабина Мазо, удушающий прием в третьем раунде (0:53);
Матеус Николау – Тим Эллиотт, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28);
Рэнди Браун – Джарэд Гуден, единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27);
Марина Родригез – Маккензи Дерн, единогласное решение судей (49-46, 49-46, 49-46).
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