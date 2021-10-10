В ночь с 9 на 10 октября в Биллингсе (штат Монтана) состоялся турнир BKFC Fight Night: Montana. Хедлайнерами стали два ветерана UFC американцы 39-летний Джо Риггс и 38-летний Мэлвин Гиллард.
Джо Риггс красиво победил Мелвина Гилларда нокаутом меньше чем за минуту.
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  • Риггс последний раз дрался в июне против Гектора Ломбарда, которому проиграл остановкой врача в четвертом раунде.
  • Гиллард проиграл предыдущий бой спорной дисквалификацией Скотту О'Шонесси.
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