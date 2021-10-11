Член Зала славы UFC Чак Лидделл задержан по подозрению в домашнем насилии.
51-летний экс-боец полутяжелого веса был арестован в понедельник 11 октября утром у себя дома в Лос-Анджелесе после того, как его жена обратилась в полицию. Супруги поскандалили, затем конфликт перешел в драку. В настоящее время Чак находится в тюрьме, за его освобождение установлен залог в размере 20 тысяч долларов, сообщает TMZ.
- В Зал славы UFC Лидделл был введен в июле 2009 года. Он выступал в промоушне с 1998 по 2010 год.
- С 2005 по 2007 год он владел чемпионским поясом UFC. Всего за карьеру он провел 30 боев, в 21 из которых победил.
Смешанные боевые искусства
Американский боец вырубил соперника нокаутом за 48 секунд
Смешанные боевые искусства
Нокаут Романова и удушающий Агаповой. Вся мощь UFC Вегас 39
Смешанные боевые искусства
Стронгмен Холл: «В жизни меня пугают 2 вещи – папин ремень и Хабиб»