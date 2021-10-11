Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов записал видеопоздравление чемпиону-тяжеловесу WBC Тайсону Фьюри с победой над Деонтеем Уайлдером.
«Тайсон, поздравляю. Очень хороший бой. Поздравляю, брат», – сказал дагестанец на видео, опубликованном в твиттере UFC on BT Sport. «Но коучинг ни для кого не останавливается...» – гласит подпись к посту.
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- Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году.
- В ночь с 9 на 10 октября Фьюри победил Уайлдера нокаутом в 11 раунде. Ожидается, что следующим соперником Короля цыган станет украинец Александр Усик.
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